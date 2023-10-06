Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci hafta maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Spartak Trnava ise henüz puanla tanışamadı.

Ligde gösterdiği başarının yanında Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri, camianın beğenisini toplamayı sürdürüyor.

Üst üste gelen başarılarla bu sezon ışık saçan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava deplasmanından da galip ayrılmasını bildi.

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Karşılaşmanın özellikle 60 dakikasında istediğini yansıtamayan sarı-lacivertli ekipte yapılan değişiklikler olumlu sonuç verdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında King bulduğu golle perdeyi aralarken, 81. dakikada fileleri bir kez daha havalandırmasını bildi.

Rakibi üstünde baskılı oyununu sergileyen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Ofori'nin golüne engel olamasa da sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla H grubundaki 2. mücadelesini kazanan Fenerbahçe, liderliğe yükselerek hem lig, hem de Avrupa'daki galibiyetini 15 maça yükseltti.

Öte yandan Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa deplasmanında ilk kez kalesinde gol gördü. Elemelerde Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve play-off'ta Twente'yi 1-0 yenen Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Slovakya'da Spartak Trnava'dan yedi.

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Galibiyetin mimar King

Fenerbahçe'de Norveçli futbolcu Joshua King, galibiyeti getiren golleri kaydetti. Yükselen performansıyla dikkatleri çeken King, ligdeki Rizespor maçının ardından Avrupa'da da gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin bulduğu 2 gole imzasını atan King, Avrupa'daki gol sayısını da 3'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Kartal'ın müdahalesi etkili oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yaptığı müdahaleler ile durağan oyunu canlandırmasını bildi. Orta sahada oyunu hızlandırmakta zorluk çeken Kartal, yaptığı değişikliklerin ardından 7 dakika sonra goller gelmeye başladı.

60. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunu tamamen ele aldıklarını kaydeden Kartal, bireysel hatadan gol yediklerini ancak rakibe net pozisyon vermediklerini, 3 puan için Trnava'ya geldiklerini ve bunu başardıklarını söyledi.