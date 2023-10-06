UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Aboubakar’dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların golleri, 38 ve 52. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’dan geldi.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasından Aboubakar'ın kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü seçildi.
Vincent Aboubakar’s diving header wins #UECL Goal of the Week #UECLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/AmxJBxZP9U— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 6, 2023