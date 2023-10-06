Rüzgar sörfünün adresi Çeşme

Çağla Kubat Windsurf Akademi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun açılış korteji Alaçatı merkezde Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve sporcuların katılımıyla, Çeşme Belediyesi bandosu eşliğinde yapıldı.

Dünyanın en prestijli rüzgar sörfü yarışı PWA Dünya Kupası'na sahne olacak festival yelken severleri pek çok renkli etkinlikte buluşturacak.

Etkinlik kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenecek olan sürpriz bir isim konser verecek. Alaçatı’nın ilkokullarından çocuklar Çeşme Belediyesi tarafından yarış alanına taşınarak orada yapılacak etkinliklere katılacak, spor yapmaların faydalarıyla ilgili farkındalık yaratılacak.

Bonaire, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Belçika, Polonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya gibi pek çok ülkeden 100’e yakın sporcu Alaçatı'daki heyecana ortak olacak.