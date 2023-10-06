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Spor
AA 06.10.2023 17:40

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş için veda mesajı yayımladı.

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."

Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı

Öte yandan Beşiktaş yönetimi tarafından istifası kabul edilen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştıktan sonra Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.

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