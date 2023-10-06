Eczacıbaşı Dynavit 2023-2024 sezonunu açtı

Sezon açılışı dolayısıyla Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısına Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Toplantıda konuşan Faruk Eczacıbaşı, kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirtti.

"Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Türk voleybolu da bize 100. yılda çok güzel bir hediye verdi. 70 sene boyunca yavaş yavaş ilerledik. Kurumlaştık, devam ettik ve öğrendik. Türk voleybolu, bundan sonra kendini göstermeye devam edecek."

[Fotoğraf: AA / Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı] [Fotoğraf: AA / Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı]

"Bugün Türkiye'de kadın voleybolunun ne demek olduğunu herkes biliyor"

Faruk Eczacıbaşı, kulübün Türk voleyboluna kattıklarını anlattı.

"Kurucumuz Nejat Eczacıbaşı vefat edeli 30 yıl oldu. Kardeşi Şakir Eczacıbaşı ile temellerini attığı bu kulübe şimdi gururla bakıyordur. Uzun yıllar boyunca Eczacıbaşı olarak voleybolda var olduk. Öncesinde basketbolda ve masa tenisinde de vardık ama sonrasında biz bir alana yoğunlaşmaya karar verdik. Biz bilinen spor kulüplerinden değiliz. Türkiye'de bir şey temsil etmemiz lazım. Bunu 11 sene önce söylemiştik. Bugün Türkiye'de kadın voleybolunun ne demek olduğunu herkes biliyor. Bütün dünya da milli takımımızı öğrendi. Bizim görevimiz bundan sonra bu yapıyı devam ettirmek. Devam ettirmek de neredeyse başlamak kadar zor."

Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerine dikkat çekti.

"Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık. Yarışacağımız tüm kulvarlarda hedefimiz şampiyonluk olacak. Sezonu 14 Ekim Cumartesi günü THY maçıyla açacağız. Geçen yıl küçük kızlar kategorisinde şampiyonluk kazanan ekibimizi de kutluyorum. Altyapı kategorilerinde de hedefimiz şampiyonluk. Bunun devamının geleceğinden eminiz. Önümüzdeki yıl her kategoride şampiyonluk yaşayacağız."

Eczacıbaşı, altyapı projelerinin devam edeceğini aktardı.

"Geleceğin kadın sporcularına desteğimizi devam ettiriyoruz. 'Geleceğe Smaç' projesiyle binlerce kızı sporla buluşturduk. Çok yakında bu projeyle sporcu sayımız 6000'e ulaşabilir. Ayrıca bizim için tarihsel önemi bulunan bu odayı farklı bir yerde kuracağız. Çok modern bir tesis kurmayı amaçlıyoruz. Değerlerimize yakışır, doğa dostu bir tesisle beraber Türk voleyboluna değer katmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ferhat Akbaş: Son yılların en güçlü takımını kurduk

Başantrenör Ferhat Akbaş ise sezona başlayacakları için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Milli takımın başarısını kutluyorum. Birçok yabancı oyuncumuz da milli takımlarını başarıyla temsil etti. Gördüğünüz gibi bu sezon çok fazla hedefimiz var. Bu başarıları yakalamak için gerekli parçaları bir araya getirdik. Son yılların en güçlü takımını kurduk. Eksik bölgelerimize transfer yaptık. İyi oyuncuları bir araya getirdik. Bu da başarının anahtarı olacak. Daha antrenman yapamadık. Umarım kimyayı tutturabileceğimiz bir sezon olacak."

Takım kaptanı Tijana Boskovic, bu sezon kupalar kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

"Sezonun başında burada olduğum için heyecanlıyım. Bu takıma kaptanlık yapmaktan da gurur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl final oynamıştık. Her zaman kupa kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kadroda çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Umarın başarılı bir sezon geçiririz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Boskovic ile takımın kaptanlığını üstlenen Simge Aköz ise "Çok güzel bir takıma sahibiz. Çok güzel bir enerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Umarım bu sene kupa Atatürk'ün kızlarının olur." ifadelerini kullandı.