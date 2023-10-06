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Spor
AA 06.10.2023 17:15

Para badmintoncu Halime Yıldız gümüş madalya kazandı

Avustralya'da düzenlenen uluslararası para badminton turnuvasında milli sporcu Halime Yıldız, SL3 tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Para badmintoncu Halime Yıldız gümüş madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Perth kentinde yapılan organizasyonda yarı finalde Ukraynalı Oksana Kozyna'yı 2-0 yenen Halime, finalde Endonezyalı Qonitah Ikhtiar Syakuroh ile karşılaştı.

Şampiyonluk maçında rakibine 2-1 yenilen milli badmintoncu, SL3 tek kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Karışık çiftlerde bronz madalya

Turnuvada SL3-SU5 karışık çiftler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, bronz madalya aldı.

Halime-İlker çifti, yarı finalde Kumar Nitesh-Thulasimathi Murugesan (Hindistan) ikilisine mağlup oldu.

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