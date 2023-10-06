Para badmintoncu Halime Yıldız gümüş madalya kazandı

Perth kentinde yapılan organizasyonda yarı finalde Ukraynalı Oksana Kozyna'yı 2-0 yenen Halime, finalde Endonezyalı Qonitah Ikhtiar Syakuroh ile karşılaştı.
Şampiyonluk maçında rakibine 2-1 yenilen milli badmintoncu, SL3 tek kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
Karışık çiftlerde bronz madalya
Turnuvada SL3-SU5 karışık çiftler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Halime Yıldız-İlker Tuzcu ikilisi, bronz madalya aldı.
Halime-İlker çifti, yarı finalde Kumar Nitesh-Thulasimathi Murugesan (Hindistan) ikilisine mağlup oldu.