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Spor
TRT HABER / AA 06.10.2023 17:55

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi.

Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.


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