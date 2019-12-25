Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 12:03 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:04
Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve karşılaşmanın video hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Kaynak: AA