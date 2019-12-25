Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim öncelikle takımın beklerini değiştirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Leipzig forması giyen sol bek Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katacak.

Galatasaray, 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun bir buçuk yıllığına kiralanması konusunda Alman ekibi ile anlaşma sağladı.

Leipzig'e kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı kırmızılılar, Saracchi’ye ise yarım sezon için 800 bin euro maaş verecek.

Muslera önerdi

Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan Saracchi, Muslera’nın önerisi ile gündeme alınmıştı.

Fatih Terim’in onayı sonrası harekete geçen yönetimin, yakın zamanda Marcelo Saracchi’ye imza attırması bekleniyor.

21 yaşındaki futbolcu, River Plate’teki başarılı performansının ardından 2018 yılında 12 milyon euroya Leipzig'e transfer olmuştu.

Ancak bu sezon formayı Halstenberg’e kaptıran genç yetenek, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini kulübüne bildirdi.

Muslera’yla da görüştüğü öğrenilen Saracchi’nin, Galatasaray’ın sunduğu projeye son derece sıcak yaklaştığı ve bu nedenle teklifi kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR