Mircea Lucescu futboldan kopamıyor. 74 yaşındaki Rumen teknik adamın yeni adresi İsviçre'nin Sion takımı olacak.

Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, İsviçre basınında çıkan iddialar üzerine kısa süre önce Lucescu görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Constantin, Mircea Lucescu ile 2 Ocak 2020'de sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Türk Milli takımından ayrıldıktan sonra hiçbir yerde görev yapmayan Rumen teknik adam, en son kulüp olarak Rusya'nın Zenit takımını çalıştırmıştı.

Rumen basını geçen hafta Lucesu'nun Brezilya'nın Santos takımından teklif aldığını ancak deneyimli çalıştırıcının eşi karşı çıktığı için bu teklifi kabul etmediğini yazmıştı.

Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nde 18 hafta sonunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT SPOR