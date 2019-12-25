Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. — Fatih Terim (@fatihterim) December 24, 2019

Hasan Şaş'tan Fatih Terim tepkisi

Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Galatasaray'da Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine Hasan Şaş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile tepki gösterdi.

Hasan Şas Instagram hesabından "Yazıklar olsun" diyerek sevk kararına tepki gösterdi.

Kaynak: TRT SPOR, AA