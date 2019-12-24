Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Çebi, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Beşiktaş yönetiminden Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları da aynı sebepten PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Göztepe maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ADNAN DALGAKIRAN'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Kaynak: DHA