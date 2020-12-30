Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Kupa'nın tarihi açıklandı
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi. "
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