Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala Aytemiz Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi.

Hes Kablo Kayserispor ile 17 Aralık'ta sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaşan turuncu-yeşilliler, bugün deneyimli oyuncuya Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Hasan Çavuşoğlu: Birçok talibi olmasına rağmen bizi ercih etti

Başkan Hasan Çavuşoğlu, imza töreni sonrası konuştu.

"Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum."

Hasan Hüseyin Acar: Kendimi göstereceğim

Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ise "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



