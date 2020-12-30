Lucas Biglia ve Ndao transferin gözde isimleri oldu. Fatih Karagümrük forması giyen 2 futbolcu birçok kulübün radarına takıldı.

Kadrosuna bir orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray 2 oyuncunun durumunu kırmızı siyahlı yönetime sordu.

Taylan Antalyalı'ya alternatif arayan sarı kırmızılıların, özellikle Biglia'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Trabzonspor'dan futbolcu+para teklifi

Biglia ve Ndao'ya talip olan bir başka kulüp ise Trabzonspor. Fatih Karagümrük'ün, bordo mavililerden stoper Gaston Campi'yi istediği ifade edildi.

Karadeniz temsilcisinin kırmızı siyahlılara, Biglia ve Ndao için Campi artı bir miktar para teklifini sunduğu gelen haberler arasında.

2 oyuncunun durumunun transfer dönemi açıldığında netlik kazanması bekleniyor.

