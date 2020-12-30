Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla devre arasında anlaşma yapılabilmesi nedeniyle bu oyunculara ilgi artıyor.

Kulüpler bu futbolcuları yoğun takibine alırken İngiliz Daily Mail gazetesi de bu yıldızlardan bir 11 hazırladı.

21'lik kaleci PSG'nin gündeminde

Kalede Paris Saint Germain'in gündemindeki Milan'ın 21 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarruma var.

Napoli'nin sağ beki Elseid Hysaj'a, Valencia ve Newcastle talip olurken Bayern Münih ile anlaşamayan Alaba’nın, Real Madrid’e gitme ihtimali çok yüksek.

Eric Garcia Barcelona'nın radarında

19 yaşındaki stoper Eric Garcia'nın Manchester City’den ayrılacağı ve Barcelona’ya gideceği konuşuluyor.

İspanyol devi Real Madrid'in ise kaptanıyla anlaşacağı düşünülüyor ancak ters bir durumda Paris Saint Germain'in pusuda olduğu belirtiliyor.

Koeman'ın gözü Georginio Wijnaldum'un üzerinde

Birçok talibi olan 35 yaşındaki Luka Modric'in Real Madrid'de kalması beklenirken Barcelona'nın Hollandalı hocası Koeman'ın gözü Liverpool'da oynayan vatandaşı Georginio Wijnaldum'un üzerinde.

Paris Saint Germain'de istediği ortamı bulamayan Julian Draxler'in Almanya'ya dönme olasılığı artarken Barça’nın hocası Koeman’ın, Lyon'dan Depay’ı da ikna edeceği öne sürülüyor.

Messi ile Guardiola buluşabilir

Bu sezon başında ayrılmasına izin verilmeyen süper yıldız Messi, Barça’dan giderse rotası eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City olabilir.

Bir süredir sakatlık sorunları yaşayan Sergio Aguero ise Manchester City ile yeni sözleşme imzalamazsa Independiente'nin radarında olduğu ileri sürülüyor.