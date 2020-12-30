Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menemenspor'da Ümit Karan imzaladı
TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, Ümit Karan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi.
İmza törenine ait görüntüler kulübün sosyal medya sayfasında yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ümit Karan ile Menemenspor 1,5+1 yıllık anlaşma sağladı.
Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Menemenspor (@MenemenspoResmi) December 30, 2020
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/l5vbSzzVnn
Ümit Karan, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'da görev alan, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak Makedonya'nın Shkupi takımını çalıştırdı.
Karan, ilk yarının son haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor deplasmında sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk sınavına çıkacak.
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