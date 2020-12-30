Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi.

İmza törenine ait görüntüler kulübün sosyal medya sayfasında yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ümit Karan ile Menemenspor 1,5+1 yıllık anlaşma sağladı.

Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/l5vbSzzVnn — Menemenspor (@MenemenspoResmi) December 30, 2020

Ümit Karan, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'da görev alan, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak Makedonya'nın Shkupi takımını çalıştırdı.

Karan, ilk yarının son haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor deplasmında sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk sınavına çıkacak.