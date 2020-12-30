Galatasaray, Muslera'yı aramadı. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin yokluğunda bu sezon kalesini gole kapattı.

İlk 14 hafta itibariyle 10 gol yiyen Galatasaray, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Okan Kocuk’un son haftalardaki performansı ise Fatih Terim’i mutlu ediyor. Genç file bekçisi 6 maçta forma giyerken kalesinde 5 gol gördü ve 2 maçta gole izin vermedi.

Özelikle Trabzonspor maçındaki kurtarışları ile Okan Kocuk takım içinde yerini sağlamlaştırdı.

Muslera'nın sahalara dönüşü uzadı

Diğer yandan Okan’ın performansı sonrasında Galatasaray, Muslera’nın dönüşü için acele etmeyecek.

Ocak ayı başında forma giymesi beklenen 34 yaşındaki kalecinin dönüşü biraz daha uzayacak. Teknik heyet, Muslera’yı Ocak ayının son döneminde stres seviyesi düşük maçlarda sahalara döndürmeyi planlıyor.