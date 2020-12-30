Galatasaray’da, Fraport TAV Antalyaspor maçında kadro değişecek. Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Feghouli ve cezalı Taylan için alternatif arıyor.

Arka adelesinden sakatlanan Feghouli’nin en az 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Terim’in, Cezayirli futbolcunun yerine sağ kanatta Emre Kılınç’a görev vermesi bekleniyor.

Emre Kılınç’ın yerine merkez orta sahada ise Ömer Bayram görev yapacak. Fatih Terim’in bir diğer alternatif aradığı pozisyon ise ön libero mevkii.

Bu sezon Türkiye Kupası dışında tüm maçlarda oynayan Taylan Antalyalı, sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer alamayacak.

Tecrübeli teknik adamın, bu bölgede ilk tercihinin Ryan Donk olabileceği öğrenildi.

Hollandalı futbolcunun savunmanın önünde oynaması ile birlikte Luyindama’nın savunmada Marcao'nun yanında yer almasına kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray’da bu hafta forvette ise yine Oğulcan Çağlayan olacak. Tedbirli izolasyon süreci yeni biten Diagne ile fizik olarak henüz istenilen seviyede olmayan Falcao’nun kulübede olacağı gelen haberler arasında.