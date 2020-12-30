Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle birçok organizasyonun ertelenmesine rağmen turuncu-lacivertli sporcular başarılı bir performan gösterdi.

Sporcuların 2020 yılında ulusal organizasyonlarda 485, uluslararası şampiyonalarda ise 235 olmak üzere toplam 720 madalya elde etti. Bu madalyaların 315'inin altın, 216'sının gümüş ve 189'unun bronz oldu.

Turuncu-lacivertlilerin bu yıl yurt içinde düzenlenen organizasyonlarda ayrıca 11 kupa kazandı.

En fazla madalya atletizm branşında elde edildi. Turuncu-lacivertli atletlerin, 2020'de 129 madalya ve 8 kupanın sahibi oldu.

Basketbol A takımının İstanbul Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı, ayrıca turuncu-lacivertli sporcuların takım müsabakalarında 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde etti.