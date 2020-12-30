Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Osmangazi Belediyesi tarafından 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda incelemelerde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile salonda incelemelerde bulunan Şahin, dünyanın bu tesisi beklediğine dikkati çekti.

Şahin, Osmangazi Atletizm Salonu'nun teknik özellikleri, iç hacmi ve alan içindeki pist sayılarıyla Türkiye'nin en büyük atletizm ve spor salonu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Süleyman Şahin, yer tahsisinden inşaatına kadar tamamı Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan tesis için Dündar'a teşekkür etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun özel destekleri ve yakın ilgisi için teşekkür eden Şahin, salonun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) belirlediği standartlara göre inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ise pist çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Osmangazi Atletizm Salonu'nda mart ayından itibaren uluslararası müsabakalar düzenleyeceklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası standartlarda 6 kulvarlı 200 ve 60 metrelik pistler, 6 ısınma kulvarı, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma gibi branş alanlarının yanı sıra 830 kişilik tribüne sahip Osmangazi Atletizm Salonu, tamamlandığında 72 metre çatı açıklığıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı atletizm salonu olacak.