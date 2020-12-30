Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda takımlar, kiralık futbolculara yöneldi. Ligimize geçici transferle gelen yıldızların bazıları takımlarını taşımayı başarırken, bazı futbolcular ise henüz bekleneni veremedi.

Beşiktaş'ın yüzü gülüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, yaptığı 6 asistle, Süper Lig'in asist krallığında zirvede yer alıyor.

Cezayirli futbolcuyla aynı kanadı başlayan, siyah-beyazlıların bir başka kiralık yıldızı Valentin Rosier da performansıyla lige damga vurmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Savunmada iyi bir görüntü veren Fransız sağ bek, resmi maçlarda tabelaya 1 gol ve 3 asistle destek verdi. Beşiktaş'ın, Hes Kablo Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah da 3 gole doğrudan etki ederken, Atletico Madrid'den Montero, takımıyla 9 maça çıktı.

Samatta ve Etebo çıkış arıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Mbwana Samatta, Fatih Karagümrük filelerine iki gol bıraktı. Tanzanyalı forvet, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, takımıyla 11 maça çıkarken, bu müsabakalarda tabelayı değiştiremedi. Etebo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bir kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor'un kiralık oyuncuları

Trabzonspor'un Stoke City'den bir yıllığına kiraladığı Benik Afobe, bordo-mavili formayla üç gol kaydetti.

Karadeniz temsilcisinin bir diğer kiralık yıldızı Lewis Baker, resmi maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının taşıyıcı unsurlarından biri olmayı başarırken, Ankaragücü deplasmanında üç puanı getiren frikik golünün altına imzasını atmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fırtınanın bir diğer kiralık transferi, Fluminense'den gelen Marlon oldu. Brezilyalı sol bek, Çaykur Rizespor karşısında takımına galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı. Trabzonspor'da Real Valladolid'den kiralanan Stiven Plaza ise kadro dışı bırakıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alanya golcülerinden memnun

Sezonun başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor, forvet hattını kiralık oyunculara emanet etti.

Meksika ekibi Monterrey'den gelen Adam Bareiro, resmi maçlarda kaydettiği 5 gol ve 2 asist ile fark yaratırken, Sassuolo macerası sonrası Akdeniz ekibinin yolunu tutan Khouma Babacar da 4 gol ve 1 asist kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Aytemiz Alanyaspor ayrıca, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy ve François Moubandje'yi de kiralık olarak takımına dahil etti.

İstanbul'da Hodzic rüzgarı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, çizgilerine kiralık oyuncu eklemeleri yaptı.

Takımın sol beki Boli Bolingoli-Mbombo, çıktığı 13 resmi maçta tabelayı değiştirme başarısı gösteremezken, Fenerbahçe'den kiralanan Deniz Türüç 1 gol ve 2 asistle oynadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Deniz, Manchester United maçlarında iki kez tabelaya etki etmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın, Macaristan'ın Fehervar takımından kiraladığı Armin Hodzic, takımın hücum etkinliğini yukarı çekti.

Ligde ve kupada çıktığı 12 resmi maçta 6 gol kaydeden yıldız futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir deplasmanında jeneriklere girecek bir gol kaydetmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hatay'da savunma sağlam

Atakaş Hatayspor'un, Portekiz'in Braga ekibinden kiraladığı Pablo Santos, kısa zamanda savunmanın lideri oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yediği 16 golle ligin en iyi savunma istatistiklerinden birini sergileyen Atakaş Hatayspor'da tandemin bir diğer kiralık üyesi de, Yunan sol bek Alexandros Katranis.

Saint-Etienne'de getirilen Katranis, henüz formasına yeni kavuşmasına rağmen 2 asist yapma başarısı gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Anadolu'nun kiralık golcüleri

Yeni Malatyaspor'un forveti Benjamin Tetteh, sahaya forvet özellikli birden fazla oyuncuyla çıkan ekip içerisinde uyumlu bir görüntü çiziyor.

Resmi maçlarda 5 gole etki etmeyi başaran Tetteh, gollerinden ziyade, arkadaşlarına yaptığı servislerle dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla dikkatleri üzerine toplayan Olarenwaju Kayode, bu sezon da Demir Grup Sivasspor ile Avrupa Ligi'ne damga vurdu.

Ligde henüz gol bulamayan Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi'nde ise Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Qarabağ ağlarını toplamda 4 kez havalandırmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Göztepe'nin, Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladığı Cherif Ndiaye, formanın gediklisi oldu.

Ligde ve kupada toplam 16 maça çıkan Senegalli forvet, bu maçlarda 6 gol kaydederken, bir kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

MKE Ankaragücü'nün, Belçika'nın Genk takımından kiraladığı Joseph Paintsil, henüz hiçbir lig maçında 90 dakika forma giymemesine rağmen, 4 golle takımına katkı vermeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

Çaykur Rizespor deplasmanındaki sansasyonel performansıyla yenilgiyi önleyemeyen Paintsil, İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında alınan üç puanlara birer golle destek verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forveti Ricardo Gomes, uzun süreli galibiyet hasretinin ardından kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Yeşil Burun Adaları milli takım formasını da terleten Gomes, takımı adına 4 gole katkıda bulunmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Orta sahalardan skora katkı

Ligin en çok kiralık oyuncu barındıran takımlarından olan Çaykur Rizespor, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Michalak'tan önemli katkı alıyor.

Polonyalı futbolcu, toplamda 5 gole etki ederek takımına önemli bir hücum gücü sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Sezonun etkili iç saha takımlarından Fatih Karagümrük, uzun yıllar ligimizde oynayan Badou Ndiaye ve Jimmy Durmaz'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

İki yıldız, takımları adına toplamda 6 gole doğrudan etki etme başarısı gösterdiler.