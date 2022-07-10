2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden temin edilebilecek.

Demir Grup Sivasspor taraftarları, batı ve güney tribüne, Trabzonspor tarftarları da doğu ve kuzey tribüne bilet alabilecek.

Her iki takımın taraftarlarının yer alacağı bölümün bilet fiyatları doğuı-batı tribün 150, kuzey-güney tribün 75 lira olarak belirlendi.