Avusturya'nın Spielberg kentinde gerçekleştirilen 28 turluk yarışın 2. turundan itibaren fren arızası yaşamaya başlayan Cem Bölükbaşı, bu arızanın devam etmesi nedeniyle yarışa devam edemedi.

Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Avusturya yarışıyla ilgili açıklama yaptı.

"Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeye başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı."

Ay-yıldızlı sporcu, dün koşulan sıralama turlarında 13. olmuştu.

Sprint yarışını Hitech GP pilotu Marcus Armstrong birinci, ART GP pilotu Theo Pourchaire ikinci, Virtuosi Racing pilotu Jack Doohan ise üçüncü sırada bitirdi.

F2 Avusturya Grand Prix'si 10 Temmuz Pazar günü TSİ 11.05'de başlayacak.