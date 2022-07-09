Turnuvadaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip şampiyonluğa ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde Yunanistan ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-17 geride geçen milliler, kalan bölümde üstün bir oyun sergiledi. Mücadelenin ilk yarısını 43-39 önde tamamlayan milliler, 3. periyotta da rakibine 64-59 üstünlük sağladı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren 20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, karşılaşmayı 91-81 kazandı.

Milli takımda Sarper David Mutaf 27, Tibet Deniz Görener de 20 sayı kaydetti. Yunanistan’da ise Omer Netzipoglou 29 sayıyla oynadı.

Turnuvada, Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Gürcistan, Hollanda ve Yunanistan mücadele etti.