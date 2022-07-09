Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli santranççı Işık Can Fransa'daki ikinci oldu
Uluslararası Usta (IM) unvanına milli santranççı Işık Can, Fransa'da düzenlenen Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda 1. sıradaki sporcuyla aynı puanı alarak 2. oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, milli santranççı başarısından dolayı tebrik edildi.
"Korsika Adası'nda düzenlenen 5'i Büyük Usta (GM), 14'ü Uluslararası Usta (IM) olmak üzere toplam 122 sporcunun yarıştığı 7. Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda sporcumuz Işık Can 1. ile eş puanda 2. olmayı başardı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."
Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenlenen 122 sporcunun yarıştığı 7. Porticcio Open Satranç Şampiyonası’nda sporcumuz IM Işık Can turnuvayı 1. ile eş puanda 2. olarak tamamladı.— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) July 9, 2022
Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.@kasapoglu @gencliksporbak @GlkzTulay pic.twitter.com/b6LHIBk0cy
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