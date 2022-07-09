Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu'nda Tadej Pogacar liderliğini sürdürdü
[Fotograf: Reuters]
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) sekizinci etabını, Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert kazanırken, Sloven Tadej Pogacar genel klasman liderliğini sürdürdü.
Bu yıl 109. düzenlenen turda 27 yaşındaki Van Aert, Dole ile Lozan kentleri arasındaki 184 kilometrelik sekizinci etabı, 4 saat 13 dakika 6 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Etapta, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar üçüncü oldu.
Turda 2020 ve 2021 yıllarında şampiyonluğa uzanan Pogacar, toplam 28 saat 56 dakika 16 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Organizasyon, yarın Aigle ile Chatel kentleri arasındaki 183 kilometrelik dokuzuncu etapla devam edecek. Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Etiketler: Fransa
Sıradaki Haber
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz