Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Japonya Büyükelçisi Kazuhiro'ya taziyede bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'ya taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'ya ilettiği taziye mesajında, eski Japonya Başbakanı Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Japon halkı adına sizlere en samimi taziyelerimi sunmak isterim. Türkiye- Japonya ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli katkıları olan Sayın Abe'nin gayretleri her daim hatırlanacaktır."
Sıradaki Haber
Avusturya'da sprint yarışının galibi Verstappen
Yükleniyor lütfen bekleyiniz