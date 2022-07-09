Bakan Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'ya ilettiği taziye mesajında, eski Japonya Başbakanı Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Japon halkı adına sizlere en samimi taziyelerimi sunmak isterim. Türkiye- Japonya ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli katkıları olan Sayın Abe'nin gayretleri her daim hatırlanacaktır."