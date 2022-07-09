Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesine vize engeli
[Fotograf: AA]
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi.
Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesinin desteğinden yoksun kaldı.
Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.
"Neler olduğunu araştıracağız"
Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
"Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız."
Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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