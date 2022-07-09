Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesinin desteğinden yoksun kaldı.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.

"Neler olduğunu araştıracağız"

Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız."

Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.