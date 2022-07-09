Başkent Budapeşte'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde 81 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan Vedat Albayrak, İtalyan rakibine yenildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran organizasyonda Vedat Albayrak, çeyrek finalde Moldovalı Nicon Zaborosciuc'u ipponla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Brezilyalı Guilherme Schmidt'e yenilen Albayrak, bronz madalya müsabakasında da İtalyan Antonio Esposito'ya altın skorda yenildi ve beşincilikte kaldı.

Organizasyonda yarın kadınlar +78 kiloda Sebile Akbulut tatamiye çıkacak.