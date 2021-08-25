Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sümeyye Boyacı yedinci, Sevilay Öztürk sekizinci oldu
[Fotoğraf: AP]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı.
Sümeyye Boyacı, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay Öztürk ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti.
Müsabakada Çinli Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni bronz madalyayı kazandı.
Tokyo 2020 #Paralimpik Oyunları'nda 200 metre serbest finalinde, Sümeyye Boyacı 3:17.23'lük derecesi ile 7. sırada yer alırken, Sevilay Öztürk 3:29.05'lik derece ile 8. sırada yer aldı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021
Tebrikler ve teşekkürler kızlar! pic.twitter.com/RPX4UE9pmT
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