Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı.

Sümeyye Boyacı, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay Öztürk ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti.

Müsabakada Çinli Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni bronz madalyayı kazandı.

Tokyo 2020 #Paralimpik Oyunları'nda 200 metre serbest finalinde, Sümeyye Boyacı 3:17.23'lük derecesi ile 7. sırada yer alırken, Sevilay Öztürk 3:29.05'lik derece ile 8. sırada yer aldı.



Tebrikler ve teşekkürler kızlar! pic.twitter.com/RPX4UE9pmT