Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.

Müsabakada İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz madalya elde etti.