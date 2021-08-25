Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 5. oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, 5. oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.
Müsabakada İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz madalya elde etti.
O HENÜZ 15 YAŞINDA VE OLİMPİYAT BEŞİNCİSİ!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021
Koral Berkin Kutlu, 200 metre serbest S5 kategorisinde 5. oldu.
Bravo Koral Berkin! pic.twitter.com/zdT5F1MfI7
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