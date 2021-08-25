Elmas Lig heyecanı dokuzuncu ayak yarışları ile sürecek. Olimpiyat oyunlarında şampiyonluğa ulaşan 19 isim Lozan'da yarışacak.

Gecenin en önemli yarışlarından biri 100 metre kadınlarda olacak.

Tarihin en hızlı ikinci kadını, beş kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan Jamaikalı Elaine Thompson-Herah ile en büyük rakibi Tokyo'da ikinci olan vatandaşı Shelly-Ann Fraser-Pryce 100 metrede yarışacak isimlerden.

Tokyo'da 400 metre engellide dünya rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olan Norveçli Karsten Warholm, bu kez 400 metrede 1987 yılından kalan Avrupa rekorunu kırmayı hedefliyor.

Bin 500 metrenin olimpiyat şampiyonu Norveçli Jakob Ingebrigtsen ile 10 bin metrenin şampiyonu Etyopyalı Selemon Barega bu kez 3 bin metrede koşacaklar.

Merakla beklenen bir diğer mücadele ise erkekler sırıkla atlamada yaşanacak.

Genç yıldız İsveçli Armand Duplantis, yirmi yedinci kez 6 metreyi geçmeye çalışırken rakipleri Tokyo ikincisi, Birleşik Amerikalı Chris Nilsen, iki kez Dünya Şampiyonu Sam Kendricks ve eski dünya rekortmeni Fransız Renaud Lavillenie olacak.

Kadınlar 400 metre engellide de son dönemin genç yıldızı Hollandalı Femke Bol ile dünyanın en hızlı ikinci kadını Birleşik Amerikalı Dalilah Muhammed yer alacak.

Tokyo'da 800 metrede madalya alan üç Kenyalı isim Lozan'da piste çıkacak. Yine gülle atmada da olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkan üçlü Elmas Lig'de boy gösterecek.

Lozan'daki zorlu yarışları izlemek üzere 12 binin üzerinde izleyicinin statta olması bekleniyor. Rekorların kırılmasının beklendiği yarışlar, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.