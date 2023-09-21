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Spor
AA 21.09.2023 10:42

Stefan Kuntz: Türk taraftarlara teşekkür ederim

Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." dedi

Stefan Kuntz: Türk taraftarlara teşekkür ederim
[Reuters]

Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Kuntz, süreçle ilgili kişisel web sitesinden açıklamada bulundu.

"Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya'ya karşı 4, Faroe Adaları'na ise 1 maç kaybettik."

"Gurur duyuyorum"

"2021'de göreve geldiğimde belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum." diyen Kuntz, şunları kaydetti:

"Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu'ndan B Grubu'na yükselmek. 20 maçta 21 farklı oyuncudan 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu takıma katılma konusunda ikna edebildiğimiz için özellikle çok mutluyum. Ben ve ekibimin belirlediği hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığımız iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi. İlk kez sahneye çıkanların ortalama yaşı 23,27 idi. Bu oyunculardan aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 10'u ilk çıkışlarından sonra tanınmış kulüplere transfer oldu. Bunlar bir koç olarak beni ve tüm koçluk ekibini gururlandırıyor."

Kuntz, teşekkür etti

Kuntz, teknik ekibinde yer alan herkese teşekkür eden, Türk milli takımı ve özellikle Türk halkına teşekkür etti. Milli takımın Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını diledi.

"En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı."

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