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Spor
AA 21.09.2023 10:37

Filenin Sultanları Brezilya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Brezilya ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.

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Brezilya Filenin Sultanları Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol
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