Milli judocu Bilal Çiloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı videolu mesajla kutladı.

"Milli mücadele ateşimizin yakıldığı bu tarihi Atatürk bizlere armağan ederken aslında sporun ve gençliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bizlere de bu emanetin bilincinde olarak büyük sorumluluk düşüyor; Türk sporunu en ileriye taşımak ve şanlı bayrağımızı tüm dünyada layıkıyla dalgalandırmak. İşte bunun için Türk gençliği olarak durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bugünün vesilesiyle bir kez daha Atamızı minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm coşkumla kutluyorum."

Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı

Milli sporculardan Taha Akgül, Cenk İldem ve Yasemin Adar ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, videolu mesaj paylaştı.

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs'ı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Genç kardeşlerim, hepimiz ülkemizin geleceğiyiz. Ülkemiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepimiz alanlarımızda, işlerimizde en iyisini yapmalıyız. Yaptığımız işte başarılı olup ülkemize hizmet etmeliyiz. Zeki, çalışkan ve ahlaklı sporcular ve gençler olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam etmeliyiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun."

Türkiye Judo Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlar arasında en önemli tarihi içeren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla yola çıktığı anlamlı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutluyor, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün, "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ettiğini belirtti.

"Türk gençliği, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine, Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan gençlerimiz ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacak, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmemiz için üstüne düşen görevi yerine getirecektir."

Federasyon çalışanları buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi

Öte yandan, TBPF çalışanlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdikleri görüntülerin bulunduğu video, federasyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Arda Turan

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir

"Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk’ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle.".

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar."

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cefakâr Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun."

FIFA Kokartlı Hakem Ali Palabıyık

"Bugün 19 Mayıs en mutlu gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Gökhan İnler

"Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar."

Gençlerbirliği’nin oyuncusu Berat Ayberk Özdemir,

"19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Güray Vural

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Fenerbahçeli genç kaleci Berke Özer

"Önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, sonrasında da sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramımızı kutlamayı umut ediyorum. Evde kaldığımız sürece her şey çok güzel olacak. Tüm Türkiye’nin bayramı kutlu olsun."

Çağla Büyükakçay

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için milli tenisçiler kutlama mesajları paylaştı.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve bir ulusun kurtuluş yolunu açtığı gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Marsel İlhan

"Sevgili gençler ve sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım ve tüm sporculara başarılar dilerim."

İpek Soylu

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun"

Yankı Erel

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Ayla Aksu

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiş. Gelecek bizlere emanet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

İpek Öz

"Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Altuğ Çelikbilek

"Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım."

Uluslararası arenada birçok ödül alan Eyüpsultan'da yaşayan milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle video mesaj yayınladılar.

Eyüpsultan'da yaşayan, çeşitli branşlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Mehmet Usda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladılar.

Milli sporcular video mesajda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde "Evde Kal" mesajı vermeyi de unutmadılar.

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlarla en önemli tarihini yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yola çıktığı bu anlamlı günü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Öte yandan milli kadın halterciler de yayımladıkları görüntülü mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasını gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Bandırma Vapuru'nun 101 yıl önce bir ulusun istikbalini Anadolu'ya taşıdığını ve tarihinin dönüm noktasına ortam hazırladığını aktaran Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"101 yıl sonra bugün ise büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu bilinçle onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Daha fazla gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın ülkemizi dünyanın her yerinde gururlandırması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."