Türkiye’nin ‘en büyük online satranç turnuvası’ olan ve Samsun’da gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası’nın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirecek.

81 ilde eş zamanlı başlayacak Türkiye’nin en geniş katılımlı turnuvasının açılış konuşmasını ise Samsun Valisi Osman Kaymak canlı bağlanarak yapacak. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası”, Chess.com Online Satranç Platformu üzerinden 19 Mayıs Salı günü saat 15.00’de başlayacak.

En küçük sporcu 7, en büyük sporcu 71 yaşında

Katılımda yaş sınırının olmadığı ve 7’den 70’e her sporcunun bayram coşkusunu bir arada yaşayacağı “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası”nda 81 ilden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcu aynı anda hamle yapacak.

81 il arasından ise turnuvaya 734 sporcu ile en çok katılımı İstanbul gerçekleştirirken, Bursa 336 lisanslı sporcu ile ikinci sırada, İzmir ise 286 sporcu ile üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın en genç sporcu Ankara’dan 2013 doğumlu 7 yaşında Hamza Aydoğan olurken, en yaşlı sporcusu ise Ankara’dan 1949 doğumlu 71 yaşındaki Eyüp Türkücü oldu.

Türkiye’nin en büyük spor ailesine sahip TSF, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan Gençlik Haftası’nda satranç rüzgarı estirecek. İl, ilçe temsilcikleri, kulüplerle de turnuvalar düzenlenecek.

Pandemi döneminde, dönemin ruhuna uygun başarılı kampanya ve turnuvalar ile satranç heyecanına ara vermeden devam eden TSF, İstanbul’dan Antalya’ya, Muğla’dan Denizli’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanında binlerce sporcunun katılımıyla dijital dünyada yine heyecanlı müsabakalara imza atacak.

"Milli mücadelenin coşkusunun 81 ilde ayndı anda yaşayacağız"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başladığı Samsun’dan rekor katılımlı bir turnuva başlatmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"COVİD-19 salgını nedeniyle bir araya gelemediğimiz, sosyal izolasyonun önemli olduğu bu günlerde kendini genç hisseden her yaş grubundan sporcunun katılımıyla Türkiye’nin en çok katılımlı online turnuvasını düzenliyoruz. Turnuva duyurumuzu yaptıktan sonra satranç ailemiz büyük bir ilgi gösterdi. Turnuvamızda 81 ilden sporcularımız bu önemli günde her ilde hamle yaparak bize eşlik edecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşinin coşkusunu gençlerimiz ilk günkü heyecanı ile yaşayacak ve hissedecek. Biz ruhu hep genç kalacak bir milletiz. Çocuklarımızı bilime, sanata, kültüre ve spora yöneltmek, bu yolda ilerlemelerini sağlamak öncelikli hedefimiz. Heyecanımız hep diri, azimle ilerliyor, değerlerimize sahip çıkıyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, bu vatan için gözünü bile kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile tüm gençlerimizin ve milletimizin ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."