Bavyera ekibi, Union Berlin'i deplasmanda 2-0 yenerken ilk gol Polonyalı yıldızdan geldi. Tecrübeli forvet, penaltıdan takımını öne geçirdi.

Böylece Lewandowski üst üste beşinci sezonunda 40 gol barajına ulaşarak ne kadar istikrarlı bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Bayern Münih'e geldiği 2014-2015 sezonunda 25 kez fileleri havalandıran Lewandowski, sonraki sezonlarda müthiş bir performans gösterdi.

2015-2016 sezonunda 42, 2016-2017'de 43, 2017-2018'de 41 ve 2018-2019'da 40 gol atan başarılı santrfor, bu sezon 34. maçında 40 gol barajına ulaştı.

Lewandowski ligde kalan 8 maçta 4 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturursa, Bayern Münih'teki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.