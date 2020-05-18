Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Basında bir çok isim yer alsa da Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Ali Koç, "3 teknik adamla görüşüyoruz" demişti.

"Bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum"

Bu açıklama sonrasında gözler Aytemiz Alanyaspor'un başındaki Erol Bulut'a çevrildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Sayın Başkan Ali Koç teknik direktör konusunda açıklamaları yaparken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Herkes beni bağdaştırdı ama başka hocalarımızda da bu özellikler var. Tabi bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Ancak direkt benim demem doğru olmaz."

Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.