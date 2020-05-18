Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında aradıkları teknik direktörün özelliklerini açıklamıştı. Sarı lacivertliler ile adı sıkça anılan Erol Bulut, "Bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Basında bir çok isim yer alsa da Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Ali Koç, "3 teknik adamla görüşüyoruz" demişti.
"Bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum"
Bu açıklama sonrasında gözler Aytemiz Alanyaspor'un başındaki Erol Bulut'a çevrildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Sayın Başkan Ali Koç teknik direktör konusunda açıklamaları yaparken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Herkes beni bağdaştırdı ama başka hocalarımızda da bu özellikler var. Tabi bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Ancak direkt benim demem doğru olmaz."
Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Etiketler: Erol Bulut FenerbahçeSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:13
Sıradaki Haber
Galatasaray'da 'maaş indirimi' görüşmeleri tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz