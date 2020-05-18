İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus’un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılayına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler” yazılı pankart asıldı.