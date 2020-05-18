Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kızılay’dan Merih Demiral’a teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Juventus'un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi, binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti.
İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus’un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılayına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler” yazılı pankart asıldı.
Etiketler: türk kızılayı Merih Demiral koronavirüs salgını JuventusSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:59
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