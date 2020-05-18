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FIFA yardım maçı düzenleyecek
FIFA, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında para toplamak için yardım maçı düzenleyerek koronavirüs tedavisinin, tanısının ve aşısının geliştirilmesine ve dünya genelinde adil erişiminin sağlanmasına destek olacağını duyurdu.
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Salgınla mücadele için dayanışma içinde olma sorumluluğumuz var ve salgına karşı elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: fifa koronavirüs salgını yardım maçıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:46
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