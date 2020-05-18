Haber Giriş: Kaynak: AA
İskoçya Ligi tescil edildi Celtic şampiyon ilan edildi
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership kulüplerinin ligin koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.
SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.
Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.
Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Etiketler: İskoçya Birinci Futbol Ligi celticSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:04
Sıradaki Haber
5 bin 548 satranç sporcusu '19 Mayıs ruhu' için hamle yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz