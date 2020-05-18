Siyah beyazlılar, transfer döneminde sözleşmesi biten oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bonservis bedeli ödenerek takıma katılacak futbolcuların ise genç ve gelecek vadeden isimler olmasına dikkat edilecek.

Tüm bu çalışmalar öncesinde atılacak adım ise iç transfer olacak. Siyah beyazlı yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle masaya oturacak. Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba mevcut sözleşmelerinde indirim yapmaları durumunda takımda tutulacak.

Sonrasında sözleşmeleri devam eden yüksek maaşlı futbolcularla anlaşma sağlamak isteyen yönetim, buradan çıkacak sonuca göre transferde yol haritasını belirleyecek.

Bu arada koronavirüs salgını sonrasında özel izinle ülkelerine giden N’Koudou, Ruiz, Ljajic, Boateng ve Lens 14 gün önce İstanbul’a gelmiş ve Güngören’de karantinaya alınmışlardı.

Bu futbolcuların karantina süreci sona erdi ve bugün yurttan ayılarak evlerine döndü.