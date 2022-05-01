Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi hesabından, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaparken, iki işçi elinin tokalaşırken görüldüğü bir fotoğraf kullandı.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/mgaMyM7UyJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 1, 2022

Galatasaray Spor Kulübü de, "Tüm emekçilerin, emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz." yazılı, sarı-kırmızı zeminde, işçi çekici, boya fırçası ve baret olan bir resimle 1 Mayıs'ı kutladı.

Tüm emekçilerin, emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz. pic.twitter.com/bYWc0ONaw2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 1, 2022

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı. Kulüp bu paylaşımı, sarı işçi bareti bulunan bir fotoğrafla yaptı.

Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/fDfWy0a9iH — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 1, 2022

Spor Toto Süper Lig'in diğer bir çok ekibi de resmi Twitter hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü farklı paylaşımlarla kutladı.