Yukatel Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 23. dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci devre oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş 50. dakikada takımın genç savunmacısı Serdar Saatçı'nın kafa golüyle maça eşitlik getirdi.

75 ve 78. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Georges-Kevin N'Koudou ile 2 gol daha bulan Kartal, 2 farklı öne geçti.

90+6. dakikada Miguel Cardoso skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş, gol düellosuna sahne olan müsabakayı kazandı.

Beşiktaş'ta 82. dakikada ikinci sarı kartını gören Montero, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 54'e çıkaran siyah beyazlılar, 35. haftayı 6. sırada tamamladı. Öne geçtiği maçtan eli boş ayrılan Kayserispor ise 43 puanla 15. sırada konumlandı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi.

19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL - 23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı.

36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta, Ghezzal'in ceza sahasına ortasında, Atiba kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı arka direğe doğru sektirdi. Burada Serdar Saatçi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1.

57. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Ghezzal'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 75. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Atiba'nın ortasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Nkoudou'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2.

GOL - 78. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Nkoudou'nun ceza alanında yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Bu oyuncunun kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3.

GOL - 90+5. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında Cardoso'nun ceza sahasında, yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 46 Emrah Başsan), Hosseini, Mert Çetin (Dk. 56 Uğur Demirok), Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah (Dk. 84 İlhan Parlak), Bertolacci (Dk. 74 Cardoso), Thiam, Gavranovic (Dk. 74 Campanharo)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçi, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 81 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 71 Teixeira), Larin (Dk. 71 Nkoudou), Batshuayi (Dk. 71 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 23 Thiam (penaltıdan), Dk. 90+5 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 50 Serdar Saatçi, Dk. 75 ve Dk. 78 (penaltıdan) Nkoudou (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Montero (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 26 Welinton, Dk. 76 Rosier (Beşiktaş)