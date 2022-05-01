Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübü tebrik edildi.

"İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz."