Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Trabzonspor'u kutladı
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübü tebrik edildi.
"İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz."
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik ederiz. pic.twitter.com/PsPA1DaVnb— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 1, 2022
Etiketler: Çaykur Rizespor Trabzonspor Süper Lig
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