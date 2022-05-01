Avrupa'ya gitme hedefini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında direkt kırmızı kart gören Malatyaspor'un tecrübeli ismi Kenan Özer, takımını bir kişi eksik bıraktı.

Konuk ekipte 31. dakikada sahneye çıkan Nouha Dicko kendi yarı sahasından yaklaşık 70 metreden unutulmayacak bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci devre eksik oynayan rakibi karşısında baskısını arttıran Akdeniz temsilcisi 65. dakikada Daniel Candeias ve 66. dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle skoru 2-1 yaptı.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ın rakip ceza sahası çizgisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Borja'nın sol kanattan arka direğe çıkardığı meşin yuvarlağı Candeias gelişine vurdu. Kaleci Abdulsamad Damlu'nun müdahalesinin ardından top kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında ise kafalardan seken top direğe çarparak, geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Berat Yaman'ın rakip ceza sahsına gönderdiği uzun topu kontrol eden Tetteh, sol çaprazdan gönderdiği sert şutu kaleci Yusuf Karagöz uzanarak kornere çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası sağ köşesine yönelen topu Emre Akbaba gelişine vurmak isterken, top penaltı noktasına yakın noktadaki Milunovic'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top, direğe çarparak geri döndü. Sol köşeden Oğuz Aydın'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL - 31. dakikada Malatyaspor öne geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba ile kullandığı kornerin ardından top Malatyaspor'un oyuncusu Dicko'ya geldi. Kendi yarı sahasından kaleci Yusuf Karagöz'ün öne çıkmasını fırsat bilen Dicko, kaleye gönderdiği uzun top ağlarla buluştu. 0-1

45+5. dakikada sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü. Emre Akbaba kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Abdulsamed Damlu sert şutu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ara pasında topla buluşan Eduardo'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Abdulsamed Damlu, son anda kornere çeldi.

GOL - 65. dakikada Alanyaspor berberlik golünü yakaladı. Novais'in rakibinden kazandığı topu sol kanattan Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcunun pasında kaleyi karşıdan gören noktada Candeias'ın ayak içiyle vurduğu top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

GOL - 66. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Tayfur Bingöl'ün arka direğe çıkardığı topu Oğuz Aydın kafayla ağlara gönderi. 2-1

90+1. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Fer ile gelişen atakta Emre Akbaba topu kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ara pası kontrol eden Eduardo'nun ceza sahası içinde sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais (Dk. 84 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 75 Umut Güneş), Eduardo

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 69 Atakan Müjde), Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 75 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 81 Umut Taniş)

Goller: Dk. 31 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 65 Candeias, Dk. 66 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Oğuz Aydın, Dk. 77 Novais (Aytemiz Alanyaspor)