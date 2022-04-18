Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanacak
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı 19 Nisan Salı günü başlayacak. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın açılış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, 19 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü'nü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Nisan Salı:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK-Balıkesirspor: Melis Özçiğdem
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu
16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu: Yasin Kol
18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe