Haftanın açılış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, 19 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü'nü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Nisan Salı:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor: Melis Özçiğdem

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu: Yasin Kol

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe