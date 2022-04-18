Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor.​​​​​​​

İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak. Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.