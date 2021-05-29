Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçen 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğrlandı.
Emir Sultan Camii'ndeki cenaze namazına Engin'in ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve sunucunun yakınları katıldı.
Fikret Engin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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